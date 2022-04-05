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    Новая программа реформ нацелена на благоприятное будущее всей нации - Даулет Карибек

    5 Апреля 2022, 18:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программа реформ Главы государства нацелена на построение благоприятного будущего для всей нации. Об этом заявил секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек, выступая на национальной экспертной площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что в обсуждении реформ, предложенных Президентом Казахстана, должны участвовать все.

    «Программа реформ Главы государства нацелена на построение благоприятного будущего для всей нации. Есть много конкретных вопросов, требующих глубокого анализа. Критический взгляд нужен, но он не должен разделять общество. Нашими непреложными ценностями являются независимость и граждане», – сказал Даулет Карибек.

    В свою очередь депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев отметил важность усиления института парламентаризма и маслихатов.

    «Реформы – это начало большого пути. Необходимо работать над системой сдержек и противовесов. Не важно, сколько будет партий, если не будет работать система сдержек и противовесов», – подчеркнул Азат Перуашев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Мажилис Реформы Токаева
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