Новая программа партии «Nur Otan» обеспечит достойную жизнь каждому казахстанцу - Ирина Унжакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Ирина Унжакова считает, что в новой предвыборной программе партии «Nur Otan» коренным образом переосмыслен и перестроен путь перемен, который способен обеспечить достойную жизнь каждому казахстанцу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

«На съезде партии Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что в переломные для Казахстана моменты нуротановцы всегда были на самых ответственных участках, решая сложные задачи. И это так, ответственности было достаточно, а желающих разделить её с партией - не так много», - заявила депутат Мажилиса.

Выступая на съезде с программным документом партии, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напрямую связал новую траекторию развития государства с формированием стабильных политических институтов и зрелого гражданского общества.

По словам Ирины Унжаковой, сегодня национальная сплоченность и разделенная ответственность гражданина, общества и государства становятся нашим ответом на глобальные вызовы в области экономики и социального развития. В этой связи у каждого из нас должна быть своя доля ответственности для развития и самореализации.

«Ведь сегодня наше здоровье, знания, навыки и профессиональный рост становятся основным ресурсом конкурентоспособности Казахстана», - считает мажилисмен.

По словам мажилисмена, партия «Nur Otan», являющаяся ведущей общественно-политической силой страны, будет содействовать тому, чтобы в условиях экономики знаний, информации и технологий казахстанцы могли развиваться и повышать доходы как в традиционных, так и в инновационных отраслях экономики.

«И это верный сигнал своевременности обращения, сбережения и наращивания своего интеллектуального и культурного кода, основанного на традициях уважения, солидарности и стабильности», - считает депутат.



