Новая партия зарегистрирована в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрирована новая экологическая партия «Байтак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в Министерстве юстиции РК. В Telegram-канале ведомства отмечается, что основной задачей новая партия ставит решение экологических проблем страны.

«Уверенный шаг в Справедливый Казахстан – государственная регистрация новой партии «Байтак». Выполнено поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании многопартийной системы. Сказано – сделано! Первая партия Справедливого Казахстана – партия «Байтак», образованная при поддержке народа, объединившая неравнодушных к состоянию окружающей среды», - написал на своей странице в Facebook руководитель партии Азаматхан Амиртай.



