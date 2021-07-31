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    Новая партия спутников OneWeb доставлена на Байконур

    31 Июля 2021, 18:22

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с очередной группировкой космических аппаратов OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новая партия спутников британского оператора спутникового интернета One Web была доставлена на космодром Байконур вчера, 30 июля 2021 года грузовым самолетом АН-124-100.

    Специалисты космического центра «Южный» на космодроме Байконур выгрузили и доставили космические аппараты в технический комплекс космодрома, где будет проведена их дальнейшая подготовка к запуску, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Ракета-носитель «Союз-2.1б», с помощью которой будет осуществлен запуск спутников, находится в монтажно-испытательном корпусе площадки 31 космодрома и готовится к общей сборке ракеты космического назначения.

    Согласно статистике, предстоящий запуск станет девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур. На июль 2021 года общее количество запущенных спутников составило 254 из планируемых 600.

    Старт РН «Союз 2.1б» с группировкой спутников One Web запланирован с космодрома Байконур на август 2021 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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