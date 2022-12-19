Новая партия «Respublica» официально зарегистрирована в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрирована новая партия «Respublica». Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зарегистрированных партий на две стало больше - это «Байтак» и «Respublica». Это полноценно зарегистрированная политическая партия, которая обладает всеми правами партии», - сказал Канат Мусин в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Он также рассказал о партиях, которые ожидают регистрации.

«У нас сейчас на рассмотрении «Алга, Казахстан» партия. Поступало заявление от партии «Ел тагдыры». Еще две партии есть», - отметил министр, пообещав дать более развернутый ответ при наличии официального запроса.

Ранее, 30 ноября Минюст зарегистрировал партию «Байтак».



