Новая парадигма отношений Казахстана и Китая в 2022 году

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В текущем году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. За эти годы сотрудничества казахстанско-китайские отношения выведены на высокий уровень – вечного всестороннего стратегического партнерства.

Дипломатия глав государств продолжает задавать вектор укреплению двустороннего сотрудничества. В год 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем и 20-летия Договора о добрососедстве, дружбы и сотрудничестве лидеры двух стран провели обмен визитами.

В феврале 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Китай, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Фото: akorda.kz

В сентябре этого года по приглашению Главы нашего государства председатель КНР Си Цзиньпин посетил с ответным государственным визитом Казахстан. Внимание всего мира было приковано к первому после пандемии зарубежному визиту лидера Китая.

Фото: akorda.kz

В содержательном плане визит был весьма насыщенным. По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РК и КНР, которое открыло новое «золотое 30-летие» в сотрудничестве между странами.

Фото: akorda.kz

Подписаны межправительственные и межведомственные документы в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства и финансов.

Следует отметить, что Казахстан и Китай поступательно развивают многоплановое торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Сегодня Китайская Народная Республика (КНР) - крупнейший торговый партнер Республики Казахстан.

«Китай в общем объеме внешней торговли Казахстана (22,4%) занимает первое место (без учета государств-членов ЕЭАС)», - сообщила в среду пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК.

По данным КГД МФ РК, экспорт Казахстана в Китай – 11,1 млрд долларов, импорт Казахстана из Китая – 8,6 млрд долларов.

«Главами наших государств поставлена цель по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году», -двусторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном приводит слова Премьер-Министра РК Алихана Смаилова сайт primeminister.kz по итогам в ноябре 2022 года в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: primeminister.kz

Согласно данным Национального банка Республики Казахстан, Китай уверенно входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана с объемом инвестиций в более чем 21 млрд долларов.

В рамках инициативы «Один пояс, один путь» поступательно продвигается двустороннее сотрудничество в сфере индустриализации и инвестиций. На XX съезде компартии Китая в октябре 2022 года высшее руководство КНР заявило о том, что будет содействовать высококачественному развитию при реализации инициативы «Один пояс, один путь», а также повышать уровень открытости западного региона Китая и ускорять строительство нового коридора мультимодальных грузоперевозок в западном регионе страны.

Фото: kmc.exim.go.th

Это очень важный момент для граничащих с Китаем стран, в первую очередь, для Казахстана, который является первой страной на экономическом поясе Шелкового пути и находится в самом сердце Евразии, соединяя Европу и Азию.

В ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в ноябре этого года в режиме видеоконференцсвязи Премьер-Министр РК А.Смаилов в качестве других приоритетных направлений сотрудничества обозначил запуск новых проектов в нефтегазовом секторе и машиностроении, развитие ж/д грузоперевозок, в том числе открытие третьего железнодорожного пункта пропуска между Казахстаном и Китаем, а также повышение эффективности работы автомобильных пунктов пропуска на границе.

Со своей стороны, Ли Кэцян отметил, что Китай рассматривает Казахстан в качестве дружественного соседа и важного торгового партнера. По его словам, особый интерес для КНР представляют наращивание поставок грузов и сельхозпродукции, запуск новых проектов в сфере энергетики.

Следует отметить, что в активной фазе находится сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Подписаны протоколы по фитосанитарным требованиям для выхода на китайский рынок 20 видов сельскохозяйственной продукции РК. Уверенно растут объемы торговли продукцией агропромышленного комплекса. За восемь месяцев этого года объемы составили 600 млн долларов. Более 1,1 тысячи предприятий Казахстана имеют право на экспорт своей продукции в Китай.

В последние годы продукция казахстанских предприятий пищевой промышленности, представленная на крупнейших международных выставках в КНР, таких как Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) в Шанхае и ЭКСПО «Китай-Евразия» в Урумчи, пользуется все большим спросом среди китайских потребителей.

В текущем году наблюдается высокий рост грузооборота между нашими странами. Согласно китайским статданным, с января по октябрь 2022 года только через международный автомобильный пункт пропуска «Бахты - Покиту» на границе между Казахстаном и Китаем, перевезено 265 тысяч тонн груза с ростом на 54% по сравнению с периодом прошлого года. За этот же период объем товарооборота через китайский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Покиту» составил 1,67 млрд долларов (+23,34%).

Ожидается, что по итогам 2022 года грузооборот через КПП «Покиту» превысит 300 тысяч тонн. Это станет самым высоким показателем за период с момента открытия этого пункта пропуска в 1990 году.

Для дальнейшего наращивания торгово-экономического и туристического сотрудничества Казахстан в текущем году ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан КНР. В ходе встречи с руководством китайского Министерства культуры и туризма в июне 2022 года в Пекине, казахстанской стороной затронут вопрос о предоставлении аналогичных условий для граждан РК.

По словам заместителя директора департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Цзянпин, Казахстан и Китай являются дружественными соседними странами, приграничное сотрудничество имеет большие перспективы. «Туризм – одно из главных направлений между нашими государствами», - отметила китайский дипломат.

В сентябре этого года Министерство культуры и туризма КНР опубликовало проект о развитии «трансграничного туризма», предусматривающий подписание соответствующих соглашений между Китаем и соседними государствами для осуществления взаимных туристических поездок.

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С крупнейшими финансовыми учреждениями Китая успешно развивается сотрудничество. В текущем году Национальный банк Республики Казахстан и Народный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность развития взаимных расчетов в юанях в Казахстане.

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«Заключение меморандума стало новым шагом в укреплении казахстанско-китайского сотрудничества в финансовой сфере между Казахстаном и Китаем и будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчетах, а также развитию взаимной торговли и инвестиционной деятельности», - говорится в пресс-релизе Нацбанка РК.

В целом, сотрудничество двух стран с каждым годом укрепляется не только в торгово-экономической, инвестиционной, индустриальной сферах, но и в сельскохозяйственном, финансовом и туристическом блоках.



