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      Карагандинская область

    Новая неконференция для бизнесменов и разработчиков пройдет в Караганде

    12 Мая 2023, 03:33

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Майская неконференция пройдет 26 мая в карагандинском IT-хабе «Терриконовая долина». Для общения, получения новых знаний и впечатлений приглашают предпринимателей, айтишников, маркетологов и студентов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие будет интересно всем, кто хочет больше узнать о коммерческой разработке и развитии проектов, а также о внедрении IT и маркетинговых решений в бизнес.

    Своими рабочими кейсами поделятся четыре приглашенных спикера.

    Project & Product manager в Kwaaka Фатима Амантай подготовила лекцию «Как стать крутым продакт-менеджером». Она расскажет, с какими проблемами сталкиваются стартапы на пути от идеи до продажи первого продукта и какие ключевые факторы следует учитывать при выборе подходящего продукта для стартапа.

    Head of PR and Marketing в школе программирования QWANT Асем Берик выступит на тему «Продвижение для IT-бизнеса и стартапов: инструменты и метрики». Слушатели узнают об инструментах и метриках для продвижения компании или стартапа, а также о том, как работать с медиа и инфлюенсерами и как строить бизнес при условиях низкого или отсутствия бюджета на продвижение.

    Founder A Labs Алишер Суюнжанов познакомит с трендовым понятием no code. Его лекция «Реальная польза No Code» будет посвящена преимуществам и трендам с ИИ и no code, а также стартапам, основанным на no code.

    «Оптимизация производительности в разработке» – тема лекции Back End Developer в Kaspi.kz Динмухамеда Нурана. Лектор расскажет о требованиях к производительности, оптимизации кода и базы данных и об использовании современных технологий.

    В программе нетворкинг, неформальное общение, кофе-брейк.

    Мероприятие проводится при поддержке управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область
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