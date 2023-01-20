Новая модель формирования Мажилиса и маслихатов - как в Казахстане пройдет электоральная кампания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены в один день - 19 марта текущего года. Центральная избирательная комиссия РК сегодня на заседании одобрила календарный план проведения предстоящих выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Глава государства вчера подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта.

Назначена дата проведения выборов депутатов маслихатов

Внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых досрочно прекращены, назначаются Центральной избирательной комиссией на основании Указа Президента и должны быть проведены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов.

«В этой связи предлагается назначить выборы депутатов маслихатов на 19 марта 2023 года в целях их совмещения с выборами депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 19 марта текущего года, а также унифицирования их сроков и этапов проведения», - сказала член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина на заседании.

Проект постановления Центральной избирательной комиссии был принят.

Проект постановления о назначении внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан вносится на рассмотрение членов избирательной комиссии.

Озвучены основные этапы подготовки и проведения выборов депутатов Мажилиса и маслихатов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров пояснил, что в соответствии с Конституцией РК Мажилис Парламента страны состоит из 98 депутатов, избираемых в порядке, установленном Конституционным законом по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

«Согласно Конституционному закону РК «О выборах в Республике Казахстан» избираются 69 депутатов Мажилиса - по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов - по одномандатным территориальным избирательным округам», - сказал Константин Петров.

Так, кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет. Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет.

Не может быть кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента и маслихата Республики Казахстан: 1) лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; 2) лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом», - сообщил Константин Петров на заседании ЦИК.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и депутаты маслихатов принадлежит:

1) избираемых по партийным спискам, – политическим партиям;

2)избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, – политическим партиям, общественным объединениям, а также их структурным подразделениям (филиалам и представительствам) в случае, если соответствующее полномочие предусмотрено в уставе, и гражданам путем самовыдвижения.

Что касается выборов депутатов маслихатов, всего в Республике Казахстан 223 маслихата разного уровня. Постановлением Центральной избирательной комиссии установлено, что численность мандатов - 3415 в маслихатах всех уровней. Все они подлежат избранию в текущую кампанию.

В ЦИК напомнили, что маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50 % - по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе.

Принят календарный план проведения выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов

В ходе заседания стало известно, что выдвижение начинается со дня опубликования Указа о назначении выборов и продлится 20 дней, заканчивается в 18:00 часов по местному времени в каждом регионе 8 февраля. Регистрация кандидатов продлится с 20 января по 18 февраля. Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля, по завершении этапа регистрации, и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов.

Проведение голосования на избирательных участках в день выборов - с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке участковыми избирательными комиссиями начинается в 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования.

«Таким образом, общая продолжительность внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов от дня назначения до дня голосования составит 59 дней», - заявил зампредседателя ЦИК Константин Петров.

После заседания Центральной избирательной комиссии для представителей средств массовой информации была проведена пресс-конференция.

Так, стало известно, что Казахстан намерен пригласить представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Мажилиса и маслихата.

«Будут приглашены около 10 международных организаций, включая БДИПЧ ОБСЕ. БДИПЧ, как и другие организации, определяет размер своей миссии по поступлению приглашения. Но мы рассчитываем, что будет полная миссия, которая сможет полностью наблюдать за всем процессом избирательной кампании и выборами», - сообщил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, член ЦИК Анастасия Щегорцова предупредила, как должна осуществляться предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса в социальных сетях.

По ее словам, интернет-ресурсы подпадают под понятие «средства массовой информации». Поэтому на них распространяются те же требования, которые распространяются на традиционные СМИ.

Как объяснили в ЦИК, в отношении онлайн-платформ, социальных сетей есть некоторые новшества в законодательстве. Пользователи онлайн-платформ теперь имеют возможность размещать агитационные материалы на договорной основе, то есть за деньги кандидатов либо политических партий. Фактически они приравнены в своих правах к средствам массовой информации.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

«Новая модель формирования Мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей, как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества», - ранее заявил Касым-Жомарт Токаев.



