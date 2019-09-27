Новая мечеть открывается в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новую мечеть откроют сегодня в столице, передает МИА «Казинформ».

Новая мечеть «Әр-Рахман» располагается в жилом массиве Өндіріс в столичном районе Байқоңыр.

Ее открытие стало результатом плодотворной работы представительства Духовного управления мусульман Казахстана в Нур-Султане. Таким образом, количество мечетей в главном городе Казахстана достигло 12.

В торжественной церемонии открытия мечети примут участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана Серікбай қажы Ораз, представители духовенства, интеллигенция, жители столицы.