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    Новая мечеть открывается в столице

    27 Сентября 2019, 10:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новую мечеть откроют сегодня в столице, передает МИА «Казинформ».

    Новая мечеть «Әр-Рахман» располагается в жилом массиве Өндіріс в столичном районе Байқоңыр.

    Ее открытие стало результатом плодотворной работы представительства Духовного управления мусульман Казахстана в Нур-Султане. Таким образом, количество мечетей в главном городе Казахстана достигло 12.

    В торжественной церемонии открытия мечети примут участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана Серікбай қажы Ораз, представители духовенства, интеллигенция, жители столицы.

    Автор:

    Багдат Хасенова

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