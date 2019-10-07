Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Новая мечеть открылась в Актогайском районе Карагандинской области

    7 Октября 2019, 14:04

    АКТОГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Карагандинской области открыли новую мечеть «Ақсораң». В церемонии открытия приняли участие аким района Салтанат Абеуова, главный имам карагандинской областной мечети «Әнет Баба» Омирзак Беккожа, предприниматель Нуржан Иманов и жители района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким района Салтанат Абеуова поблагодарила Нуржана Иманова и коллектив ТОО «Ақтоғай өнім» за оказанную спонсорскую помощь в строительстве мечети.

    Строительство центральной мечети «Ақсораң» началось в 2018 году. Она построена по современным стандартам, одновременно в ней могут молиться до 200 прихожан. В мечети расположены один большой зал, зал намазов для женщин, зал для молитв, зал для бракосочетаний и кабинет имамов. Также есть столовая на 250 мест и морг. Здание

    подключено к центральному отоплению. На территории мечети предусмотрена парковка для автомобилей.

    После церемония открытия в мечети прочли Коран и угостили всех пришедших.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Религия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»