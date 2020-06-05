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    Новая мечеть на семь тысяч мест появится в Алматы

    5 Июня 2020, 15:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алатауском районе Алматы на средства частных инвесторов возводится новая мечеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одновременно ее смогут посещать семь тысяч верующих. Культовое сооружение станет самым большим в городе и будет служить не только духовному просвещению, но и займет свое достойное место среди архитектурных жемчужин мегаполиса», - пишет в своем Instagram аким города Бакытжан Сагинтаев.

    По данным акимата, мечеть будет расположена на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы. Общая площадь составляет 6,3 гектара, а площадь здания 16 тысяч квадратных метров. Планируемый срок окончания строительства - конец 2021 года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Акимат Строительство Общество
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