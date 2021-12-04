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    Новая мечеть на две тысячи мест строится в Уральске

    4 Декабря 2021, 20:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Строительство новой мечети запланировано на 2022 год, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    19 мая в посёлке Зачаганск напротив областной детской больницы заложили капсулу для строительства мечети. Как стало известно сегодня, возведение мечети запланировано на следующий год и строиться она будет за счёт спонсорских средств. По словам руководителя отдела архитектуры и градостроительства Ботагоз Тустикбай, всего на рассмотрение комиссии поступило шесть проектов из разных регионов Казахстана.

    «Сегодня конкурсная комиссия подвела итоги конкурса на разработку эскизного проекта мечети на 1 500-2 000 мест. Она будет строиться по улице Жангир хана в посёлке Зачаганск, на кольце между трассами Уральск - Самара и Уральск - Атырау. Площадь земельного участка составляет 0,88 гектаров, подрядчики не определены. Всего поступило шесть проектов, основными требованиями были - разработка в классическом стиле с применением элементов традиционных казахских орнаментов. Кроме этого, должна была быть предусмотрена парковка на 500 мест, а так же благоустройство, небольшой сад. Методом голосования отобран проект архитектора Касиета Ташимбетова из Алматы», - рассказала Ботагоз Тустикбай.

    К слову, конкурс объявили в сентябре этого года. По словам главного имама центральной мечети Бакытжана Куралбайулы, во время пятничных молитв горожанам приходится совершать намаз на открытом воздухе, так как само помещение мечети оказывается переполненным.

    «Многим нашим прихожанам это доставляет неудобство, особенно в зимнее время. Пять из шести представленных проектов не отвечали нашим требованиям, были невместительны, и только один проект нас устроил, он был и утверждён. В скором времени будут проведены расчёты по стоимости, мечеть будет строиться за счёт спонсоров», - подчеркнул Бакытжан Сабыралиев.

    Отмечается, что большинство верующих уже выразили желание внести свой вклад в строительство нового здания мечети.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Религия Строительство
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