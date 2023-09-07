Новая котельная в Аксу за 11 млрд тенге до сих пор не готова к работе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подрядчик установил оборудование, непредусмотренное проектом. Теперь дробилки для угля нужно либо демонтировать, либо заново проходить госэкспертизу, передает МИА «Казинформ».

О том, что старая котельная ферросплавного завода изношена на 70%, в акимате Аксу заявляли еще 10 лет назад. Именно по этой причине было принято решение строить в городе новую котельную. Строительство планировали были завершить в 2019 году, тогда же объект должны были сдать в эксплуатацию. Однако в сроки не уложились. На тот момент стоимость проекта составляла 10,8 млрд тенге.

Осенью 2020 года оказалось, что для завершения строительства не хватает еще 750 миллионов. На этом проблемы не закончились. Новую котельную не могут запустить на протяжении нескольких лет.

На данный момент подрядчик решил откорректировать проект и снова отправить его на госэкспертизу. Это связано с тем, что на объекте установлено дополнительное оборудование, которое не указано в документах. Его нужно легализовать. Результаты экспертизы будут готовы до конца октября.

«К сожалению, новая котельная, которую построили в 2019 году, пока не запущена. Объект не введен в эксплуатацию, так как подрядчик установил дополнительное дробильное оборудование, непредусмотренное проектом, прошедшим госэкспертизу. Есть два пути решения: демонтаж дробилок с запуском котельной или корректировка проекта с легализацией установленного оборудования. Подрядчик, пойдя по второму пути, ведет корректировку проекта, направив на госэкпертизу, результаты которой будут до конца октября. В случае положительного заключения, на новой котельной начнут пуско-наладку», - сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Этой зимой отапливать Аксу снова будет старая котельная АО «АЗФ», где уже проведен ремонт четырех из шести котлов. Этого достаточно для прохождения отопительного сезона. Ремонт ещё двух котлов завершат в октябре.