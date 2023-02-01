Новая информсистема субсидирования готова принимать заявки фермеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в полной мере заработала «Единая государственная информационная система субсидирования АПК». Все технические нюансы приведены в соответствие, и портал готов принимать заявки от сельхозтоваропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

ЕГИСС разработана в качестве альтернативы для фермеров при оформлении заявок на субсидирование. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий действует на веб-портале gosagro.kz. Система полностью автоматизирована и позволяет оказывать услуги на бесплатной основе.

«Благодаря ЕГИСС у фермеров отпадает необходимость предоставления дополнительных справок для подтверждения целесообразности получения субсидий, поскольку требуемая информация интегрирована с другими госинформсистемами в том числе данные по земельным участкам, сельхозживотным, технике и спецтранспорте, сведения о членах кооперативов, а также «карта полей». В части инвестсубсидий начаты работы по интеграции с информационной системой «E-ПСД» для получения данных о проведении государственной экспертизы в строительстве», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Единая информсистема субсидирования работает по принципу «Листа ожидания», с присвоением порядкового номера заявке, независимо от наличия бюджета. Бюджет будет распределяться только по очередности заявок в «Листе ожидания», без дополнительных действий со стороны фермера.

Данный подход обеспечит прозрачность распределения средств и исключит человеческий фактор при выплате субсидий. Заявка, поступившая в «Лист ожидания», считается одобренной и ждет только соответствующего финансирования.

Со своей стороны Министерство сельского хозяйства прилагает все усилия для предоставления пользователям удобного сервиса. Все возникающие ошибки и предложения отрабатываются в кратчайшие сроки.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в колл-центр по номеру телефона +7(7172)67-71-17 либо на электронную почту: gosagro@minagri.gov.kz, а также посредством телеграмм: https://t.me/gosagrokz.

С учетом того, что система является новой, ежедневно каждые два часа проводится онлайн-демонстрации по всем направлениям субсидирования, где каждый услугополучатель может в режиме реального времени подавать заявку вместе с разработчиками. В таком формате портал будет работать весь февраль.

Вместе с тем, согласно действующим правилам субсидирования, установлены сроки начала принятия заявок от фермеров. Основные заявки открыты с 1 февраля текущего года.



