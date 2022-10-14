Новая газовая электростанция мощностью до 250 МВт появится в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев ознакомился со строительством новой газотурбинной электростанции Qonaev Quat в поселке Жана Арка Илийского района. Она сможет вырабатывать электроэнергию, которая будет обходиться на 40% дешевле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проектом занимается ТОО «KazEnergoTrade». Его учредитель Улан Умбетов заявил, что в настоящее время компания имеет все необходимые технические возможности по поставке газа для производства 50 МВт электроэнергии. В перспективе Qonaev Quat способна увеличить мощность производства до 250 МВт электрической и тепловой энергии.

Стоимость инвестиционного проекта варьируется от 50 до 150 млн долларов в зависимости от объемов поставляемого газа и мощности производства электроэнергии (50-250 МВт). Как подчеркнул Улан Умбетов на встрече с акимом, станция сможет вырабатывать дешевую, экологически чистую электроэнергию не только для нужд Алматинской области, но и соседних регионов. При этом ее стоимость будет конкурентной.

«Поскольку мы получаем газ для производства энергии по оптовой цене, у нас есть возможность снизить тариф для юридических лиц до 40%. Это несомненно будет способствовать развитию предприятий региона», - приводит слова Улана Умбетова пресс-служба акимата Алматинской области.

Преимущества от выработки недорогой энергии также ощутит и местное население, отметили инвесторы. В свою очередь аким области Марат Султангазиев подчеркнул важность реализации данного проекта и поручил ответственным органам принять меры для обеспечения станции необходимыми объемами газа.

Вопрос запуска газовой электростанции в энергодефицитной Алматинской области рассматривается с 2019 года. Точные сроки запуска станции станут известны лишь после решения вопросов с поставками голубого топлива. По прогнозу Минэнерго, в 2022 году дефицит электроэнергии в Казахстане может составить 4,6 млрд кВтч. Причиной этого является резкое увеличение потребления электроэнергии в стране и частое возникновение аварийных ситуаций из-за износа оборудования отечественных энергоисточников.



