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      Жамбылская область

    Новая дорожная разметка появится в Таразе

    9 Октября 2022, 04:44

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжаются масштабные работы по благоустройству и развитию Тараза, стартовавшие в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения безопасности горожан на дорожное полотно таких очень оживленных улиц, как Сейфуллина и Конаева, нанесена новая дорожная разметка. В областном центре начались масштабные работы по обустройству дорог. Благоустройством занимается подрядная организация ТОО «СтройМонтажGroup», - сообщили в медиацентре городского акимата.

    Маркировка проезжей части будет произведена также на улицах Айтеке би, Казыбек би, Сулейменова, Балуана Шолака, Аккозиева, Кошеней, на проспектах Толе би и Абая.

    «По улице Конаева установлено два пешеходных перехода и стоп-линии. Всего в рамках проекта планируется нанесение 58 897 квадратных метров дорожной разметки. Наряду с благоустройством автодорог, в городе ведутся работы по установке 350 дорожных знаков, 700 метров искусственной неровности, 69 информационных панно и ремонту устройств регулирования движения», - уточнили в ведомстве.

    На сегодняшний день в областном центре функционируют 137 светофоров, из них на 60-ти проведены ремонтные работы. Для обеспечения бесперебойной работы светофоров три специализированные бригады ежедневно проверяют состояние устройств регулирования движения.

    Как сообщалось ранее, в Таразе провели инвентаризацию улиц. В городской коммунальной собственности было зарегистрировано 576 улиц протяженностью 996 км. По результатам инвентаризации выявлено 1 330 улиц общей протяженностью 1 531 километров. Согласно трехгодичному плану по ремонту дорог в областном центре, планируется отремонтировать 251,8 км дорог, стоимость работ составит 8,1 млрд. тенге. Ремонта и модернизации в Таразе требуют автомобильные дороги, которые сегодня не справляются со значительно возросшим потоком машин. Предполагается расширить участки дорог по улицам Мамбет батыра, Шостаковича. Именно эти улицы берут на себя основную нагрузку, связывая центральные районы, крупные торговые точки и густонаселенные микрорайоны.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Безопасность Дороги
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