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    Носки, молоко и вагоны повезет СКО на выставку «Лучший товар Казахстана»

    4 Октября 2022, 20:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанскую область представят на республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана» семь предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, за приз в номинации «Лучшие продовольственные товары» будет бороться молочная и кисломолочная продукция КТ «Зенченко и К» и ТОО «Молсервис».

    «Наличие собственной сырьевой базы с племенным молочным скотом является основным преимуществом КТ «Зенченко и К». Компания обеспечивает полный производственный цикл от создания сырья до производства готовой продукции. Завод производит более 35 видов молочной, кисломолочной продукции, творожные изделия, сыры, масло», – отметил директор палаты предпринимателей Тимур Бекеев.

    ТОО «Молсервис» выпускает продукцию по новейшим технологиям на французском оборудовании. Ассортимент включает 20 наименований.

    В номинации «Лучший товар для населения» регион представит ТОО «MATEX (МАТЕКС)», ТОО «Sens Fashion» и ТОО «Швейная фабрика школьной и детской одежды».

    ТОО «MATEX (МАТЕКС)» является единственным производителем чулочно-носочной продукции в области и крупным поставщиком в республике. Фабрика обеспечивает носочно-чулочными изделиями, шапками и шарфами Петропавловск и множество торговых точек по всей стране и городах РФ.

    Под брендом «SensFashion» производится школьная форма, офисная деловая и трикотажная одежда.

    С 2017 года занимается пошивом школьной формы и детской и подростковой одежды из трикотажа ТОО «Швейная фабрика школьной и детской одежды». Компания заключила договоры с маркетплейсами Wildberries, OZON, планирует выйти на Alibaba.

    В номинации «Лучшие товары производственного назначения» выставит продукцию ТОО «Cool Infinity», специализирующееся на производстве рефрижераторных и изотермических вагонов, и ТОО «Soltustik Rubber Recycling» - производитель травмобезопасных покрытий.

    «ТОО «Cool Infinity» является единственным производителем на территории СНГ таких вагонов. ТОО «SOLTUSTIK RUBBER RECYCLING» занимается переработкой изношенных автомобильных шин в резиновую крошку, из которой в последующем изготавливает травмобезопасную плитку», - прокомментировал Тимур Бекеев.

    Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» пройдет 8 октября в Астане. Будут представлены товары 153 казахстанских компаний.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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