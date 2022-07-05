Носить маски в местах массового скопления рекомендует глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная на данный момент. Республика находится в «зеленой» зоне. Город Алматы с 4 июля вошел в «желтую» зону. Заболеваемость в городе выросла», - сказала журналистам Ажар Гиният после заседания Правительства.

По словам министра, все основные пути авиасообщения проходят через два крупных города. На сегодня наибольшее число зарегистрированных случаев заболеваемости приходится на Алматы и Нур-Султан.

«Министерство дало свои рекомендации жителям Алматы. В местах массового скопления, в частности, в торговых центрах, аэропортах, ЖД-вокзалах мы рекомендуем гражданам носить маски. Это не обязательно, но это в качестве совета», - заявила глава Минздрава.

Она напомнила, что 80 % заболевших – это невакцинированные граждане или уже те пациенты, которые не получили ревакцинацию по истечении шести месяцев.

«В стране достаточно вакцин. Сегодня проводится вся необходимая работа. Многие заболели в легкой форме. Сегодня по республике 220 пациентов получают лечение в больницах. Из них 12 – в тяжелом состоянии, пациентов, подключенных к ИВЛ, нет», - проинформировала министр.

«Сегодня заболеваемость выросла по всему миру на 3 %. Это связано с туризмом, отпуском людей, которые ездят. Заболеваемость связана с омикрон-штаммом коронавируса», - добавила глава ведомства.

Также Ажар Гиният призвала казахстанцев соблюдать профилактические меры.

«Город Нур-Султан находится в «зеленой» зоне, но мы рекомендуем носить маски в местах массового скопления, общественных местах», - обратилась министр.



