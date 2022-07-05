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    Носить маски в местах массового скопления рекомендует глава Минздрава

    5 Июля 2022, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная на данный момент. Республика находится в «зеленой» зоне. Город Алматы с 4 июля вошел в «желтую» зону. Заболеваемость в городе выросла», - сказала журналистам Ажар Гиният после заседания Правительства.

    По словам министра, все основные пути авиасообщения проходят через два крупных города. На сегодня наибольшее число зарегистрированных случаев заболеваемости приходится на Алматы и Нур-Султан.

    «Министерство дало свои рекомендации жителям Алматы. В местах массового скопления, в частности, в торговых центрах, аэропортах, ЖД-вокзалах мы рекомендуем гражданам носить маски. Это не обязательно, но это в качестве совета», - заявила глава Минздрава.

    Она напомнила, что 80 % заболевших – это невакцинированные граждане или уже те пациенты, которые не получили ревакцинацию по истечении шести месяцев.

    «В стране достаточно вакцин. Сегодня проводится вся необходимая работа. Многие заболели в легкой форме. Сегодня по республике 220 пациентов получают лечение в больницах. Из них 12 – в тяжелом состоянии, пациентов, подключенных к ИВЛ, нет», - проинформировала министр.

    «Сегодня заболеваемость выросла по всему миру на 3 %. Это связано с туризмом, отпуском людей, которые ездят. Заболеваемость связана с омикрон-штаммом коронавируса», - добавила глава ведомства.

    Также Ажар Гиният призвала казахстанцев соблюдать профилактические меры.

    «Город Нур-Султан находится в «зеленой» зоне, но мы рекомендуем носить маски в местах массового скопления, общественных местах», - обратилась министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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