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    • Носить маски рекомендуют только людям с ослабленным иммунитетом - фейк

    5 Августа 2022 08:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета делятся результатами недавно опубликованного исследования. Оно якобы доказывает, что маски опасны для здоровья и носить их рекомендуется лишь людям с ослабленным иммунитетом. Это ложь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Речь в распространяемом сообщении идет об исследовании, опубликованном в журнале Nature 18 июля 2022 года. Опасность или безопасность самих масок его авторы не исследовали вовсе. Ученые изучали рост и опасность грибков и бактерий, скапливающихся на масках в процессе ношения.

    В тексте работы говорится следующее: «Более длительное использование маски значительно увеличило количество колоний грибков, но не количество колоний бактерий. Хотя большинство идентифицированных микробов были непатогенными для человека: Staphylococcus epidermidis , Staphylococcus aureus и Cladosporium , также мы обнаружили несколько патогенных микробов: Bacillus cereus, Staphylococcus saprophyticus , Aspergillus и Microsporum . <…> Мы предлагаем людям с ослабленным иммунитетом избегать повторного использования масок, чтобы предотвратить микробную инфекцию».

    О том, что ношение масок опасно, в исследовании не говорится. В нем лишь подчеркивается необходимость своевременно менять одноразовые маски или стирать многоразовые.

    Важно отметить, что такие выводы в целом не новость.

    О том, что одноразовые маски не следует использовать повторно, говорилось еще в начале пандемии COVID-19.

    Рекомендации по ношению масок, в которых описана частота их замены и стирки, размещены на официальном сайте ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний.

    Таким образом, рассылка о том, что ученые рекомендуют носить маски лишь людям с ослабленным иммунитетом, – фейк.
    #Общество #Коронавирус в РК #Фейки
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