Носить маски из-за коронавируса рекомендуют жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи отмечают рост числа инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев на брифинге сообщил, что за последние две недели выявили 35 новых случаев. Рост в сравнении с предыдущим аналогичным периодом – в 2,6 раза.

«По матрице оценки эпидемиологической ситуации регион находится в «зеленой» зоне. Однако репродуктивное число превышает 1. Согласно требованиям постановления главного государственного санитарного врача, рекомендуется ношение медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения: на железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, рынках и тому подобных. В случае перехода региона в «желтую» зону, будут вводиться дополнительные ограничения», - проинформировал А. Жуматаев.

Он добавил, что ослабление темпов вакцинации и ревакцинации привело к росту заболеваемости. Полный курс прошли 321 114 человек, или 86,6 % от плана, ревакцинацию – 227 324, или 79,4 %. В наличии в области имеются 31 544 дозы вакцины QazVac и Sinopharm.

«Необходимо продолжить вакцинацию, соблюдать элементарные методы профилактики. В случае заболевания оставаться дома, вызвать врача и не посещать школы и детские сады, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции», - сказал главный санврач области.



