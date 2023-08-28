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    Ношение мусульманской одежды запретят в школах Франции

    28 Августа 2023, 20:31

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Учащимся в государственных школах Франции с нового учебного года будет запрещено носить абайю, традиционное свободное женское платье, которое носят некоторые мусульманки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Le Monde.

    Министр образования Франции Габриэль Атталь заявил в ходе телевизионного выступления 27 августа, что правило вступит в силу в начале учебного года 4 сентября.

    «Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто взглянув на них», - заявил министр образования Габриэль Атталь французскому телеканалу TF1.

    Этот шаг был предпринят после нескольких месяцев дебатов по поводу ношения абайи во французских школах. Атталь заявил, что установит четкие правила на национальном уровне до открытия школ после летних каникул.

    Во Франции действует строгий запрет на религиозные знаки в государственных школах и правительственных зданиях, считается, что они нарушают светские законы.

    Ношение платка в государственных школах запрещено с 2004 года.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Религия Франция Мировые новости
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