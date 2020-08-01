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    Ношение масок в российских вузах станет обязательным

    1 Августа 2020, 01:00

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - В новом учебном году ношение масок станет обязательным требованием в вузах России, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», - приводятся в заявлении слова главы ведомства Валерия Фалькова.

    Без масок на занятия могут приходить студенты и преподаватели, у которых обнаружены антитела к вирусу. При этом им будет нужно предоставить справку. Преподаватели при чтении лекций могут не пользоваться масками. В пресс-службе уточнили, что обеспечивать преподавателей и студентов масками должны университеты.

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    Образование Вузы Безопасность Россия Общество
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