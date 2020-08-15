Ношение маски должно стать культурой поведения в нашей повседневной жизни – Бахыт Туменова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент общественного фонда «Аман-саулык» Бахыт Туменова считает, что ношение маски должно стать культурой поведения в нашей повседневной жизни. Об этом она рассказала в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Очень верно, что карантинные меры поэтапно послабляют, потому что последние 2-4 недели мы замечаем спад заражения коронавирусом. Поэтому с 17 августа карантинные меры смягчаются, но не полностью. Мы должны это понимать. Коронавирус никуда не исчез. Ни в нашей стране, н в других странах вирус полностью не побежден. Значит, нельзя посещать торжества, тои, а уж тем более снимать маску. Все санитарно-эпидемиологические меры должны соблюдаться. Мы не знаем, что нас ждет в будущем, говорят, что приближается вторая волна пандемии. Поэтому в течение ближайших двух недель, после послабления карантина, нужно наблюдать за ситуацией. Если произойдет вспышка пандемии, безусловно, ужесточат карантинные меры. Даже к этому мы должны отнестись с пониманием, потому что до этого мы ослабили карантинные меры, а в результате заметно возросло количество заболевших. Люди не носили маски, не соблюдали социальную дистанцию», - рассказала она.

По ее словам, когда коронавирус только начал распространяться, по прогнозу Министерства здравоохранения РК, количество заболевших должно было достигнуть 3,5 тысячи человек. Однако сейчас количество заболевших превысило 100 тысяч человек. В этом виноваты не только специалисты здравоохранения, но и люди, общество. Они не прислушались к рекомендациям врачей, поэтому они виновны.

«Мне кажется, тяжелая форма коронавируса и смертность наблюдались у лиц пожилого возраста. Почему? Потому что они уже в возрасте? Нет, у них были сопутствующие заболевания сердца, легких и так далее. Сейчас, воспользовавшись этим послаблением, необходимо укрепить здоровье, избавиться от лишнего веса, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, выполнять упражнения. Кроме того, нужно отказаться от курения. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что начинается вторая волна заболеваемости коронавирусом. Поэтому вышеуказанные лица должны подготовиться к ней. Хотелось бы еще добавить, что ношение маски должно стать культурой поведения в нашей повседневной жизни», - заключила Бахыт Туменова.

Напомним, Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер с 17 августа.

С 17 августа в Казахстане возобновят свою деятельность ряд организаций, в том числе торгово-развлекательные центры, торговые дома, салоны красоты, косметологические центры, парикмахерские, СПА-центры.

Несмотря на смягчение карантинных мер, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, памятных, торжественных и других мероприятий, в том числе на дому.



