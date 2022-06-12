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    Норвежский пилот стал победителем Гран-при Азербайджана «Формула-2»

    12 Июня 2022, 17:11

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Определились победители основной гонки «Формула-2», проходящей в рамках «Формулы-1» Гран-при Азербайджана в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    По итогам 29 кругов норвежский пилот Деннис Хаугер из команды Prema Racing опередил всех своих соперников.

    Пилот команды Carlin Логан Сарджент занял второе, а Фелипе Другович (MP Motorsport) - третье место.

    Болид члена команды Hitech Grand Prix Жюри Випса вышел из строя, врезавшись в тротуар, и ему пришлось приостановить свое участие в соревнованиях. В целом, шесть пилотов не смогли завершить соревнования.

    Азербайджан уже шестой раз принимает соревнования «Формулы-1». Первые соревнования под названием Европейское Гран-при прошли в 2016 году. На этих соревнованиях пилот команды «Мерседес» Нико Росберг занял первое место.

    На последующих соревнованиях, получивших название Гран-при Азербайджана, победителями стали Даниэль Риккардо («Red Bull Racing» - 2017), Льюис Хамильтон («Мерседес» - 2018), Валттери Боттас и Льюис Хамильтон («Мерседес» - 2019), Серхио Перес («Red Bull Racing» - 2021).

    В 2020 году соревнования «Формулы-1» Гран-при Азербайджана из-за пандемии коронавируса не проводились.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Азербайджан
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