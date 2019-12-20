Норвежский королевский двор подтвердил болезнь своего монарха

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Норвежский королевский двор подтвердил информацию о болезни действующего монарха - короля Харальда. В соответствии официальным заявлением Королевства, временным регентом страны на период болезни главы государства назначен его сын наследный принц Хокон, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Монарх заболел вирусной инфекцией, однако детали болезни, в частности, степень ее тяжести, не обнародованы. «Отец болен вирусной инфекцией, но чувствует себя хорошо, и мы верим, что он вернется в строй через пару дней к Рождеству», - подтвердил информацию принц Хокон.

Факт отсутствия норвежского монарха привлек внимание на заседании Правительства на текущей неделе, когда он по традиции должен был принять присягу у новых членов Правительства. Королевские функции исполнил в качестве регента принц Хокон. При этом также появилась информация, что в этом году 82-летний монарх более не собирается участвовать в заключительном заседании Правительства, где его также подменит наследный принц.

Следует отметить, что это не первый случай, когда Хокон представляет своего отца. Ранее, в 2003 году, у короля был диагностирован рак мочевого пузыря, но в том же месяце опухоль была успешно удалена. Спустя год норвежскому монарху при помощи двух операций заменили вышедший из строя сердечный клапан. В 2017 году Харальд V был госпитализирован с инфекцией, но менее в течение недели вернулся в строй. В апреле прошлого года Хокон вновь вступил в должность регента из-за болезни ноги своего отца.

Текущей осенью, когда король по традиции открывал новый парламентский сезон, некоторую обеспокоенность местных обозревателей вызвал тот факт, что монарх поднялся в зал заседаний Стортинга, воспользовавшись лифтом, а не лестницей, как в предыдущие годы.

Вместе с тем король Харальд не раз заявлял, что о его отречении от престола не может быть и речи. Сам норвежский монарх, несмотря на преклонный возраст, ведет весьма активный образ жизни. Он также профессионально занимался парусным спортом. Трижды представлял свою страну на Олимпиадах 1964, 1968, 1972 годов, а также имеет в своей коллекции полный комплект медалей - бронзовую, серебряную и золотую, которые завоевал на чемпионатах Европы по парусному спорту, соответственно в 1982, 1987, 1988 годах.

По традиции королевская семья отмечает рождественские праздники в одной из своих резиденций. Однако нынешние планы норвежского монарха на предстоящее Рождество представители королевского двора оставили без комментариев. Также не известно его решение по отпуску, который ранее он предполагал провести за рубежом.

Автор: Ильяс Омаров