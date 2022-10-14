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    Норвежский газовый завод эвакуировали из-за угрозы взрыва

    14 Октября 2022, 13:20

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ – В центральной части Норвегии работники предприятия по переработке природного газа эвакуировались из-за угрозы взрыва. Завод приостановил работу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Washington Post.

    В полиции позже заявили, что угроза не подтвердилась и сейчас нет никакой опасности. «Подозреваемый известен полиции по аналогичным преступлениям, дело расследуется», - заявил представитель полиции Пер Оге Ферстад.

    Норвежская телекомпания NRK сообщила, что мужчина, который несколько лет оставлял ложные сообщения, задержан. Ранее он уже был судим по нескольким аналогичным преступлениям.

    Газ с норвежской глубоководной установки Ormen Lange у побережья, которая обеспечивает около 20% энергетических потребностей Великобритании, подается по трубопроводу по морскому дну на береговую установку Nyhamna, а затем подается в Великобританию. Установку эвакуировали.

    Nyhamna находится в 375 километрах (233 милях) к северо-западу от Осло. Это второе по величине газовое месторождение Норвегии, эксплуатируется норвежским филиалом Shell.

    Позже Shell сообщила норвежскому информационному агентству NTB, что рабочие вернулись на стро йплощадку и производство возобновилось.

    Инцидент произошел на фоне усиления безопасности ключевых объектов энергетики и электроснабжения. Это связано с подводными взрывами в прошлом месяце, которые привели к приостановлению двух газопроводов в Балтийском море, построенных для доставки российского газа в Германию.

    Взрывы и разломы произошли в международных водах у балтийского побережья Швеции и Дании, но в пределах исключительной экономической зоны этих стран. Поврежденные трубопроводы «Северного потока» выбросили в воздух огромное количество метана, мощного парникового газа.


    Фото: washingtonpost.com

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Мировые новости Норвегия
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