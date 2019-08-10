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    Норвежские продукты - самые дорогие в Европе

    10 Августа 2019, 09:01

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Статистическая служба Европейского союза «Евростат», занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и континентальной Европы, обнародовала страновой рейтинг по уровню цен на продукты питания и безалкогольные напитки среди стран Старого континента за прошедший год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Самые высокиеевропейские цены на продукты пришлись на Норвегию. В краю викингов пищевыетарифы были на 63% выше среднего, чем в странах ЕС. Кроме этого, норвежскиепрайсы на молочные продукты, яйца, овощи и крупы были значительно дороже понорвежской статистике.

    За Норвегиейследует Швейцария, где уровень цен на продукты на 60% выше среднего европоказателя.

    Кроме того,норвежские цены на продукты питания были одними из самых высоких в Европе дляряда групп продуктов питания. Цены на молоко, сыр, яйца, и «хлеб, крупы, фрукты,овощи» были соответственно на 75% и 58% выше среднего показателя по ЕС.


    Норвежские цены намясо были на 55% выше среднего по ЕС. Но в этом показателе викинги уступают Швейцариии Исландии, где мясные тарифы выше среднеевропейских соответственно на 128% и65%. Несмотря на то, что Норвегия является одним из мировых лидеров в экспортерыбы и морепродуктов, уровень цен на «дары океана» в стране Фьордов все равновыше, чем в остальной Европе на 9%.

    Самые же дешевыепродукты и безалкогольные напитки можно было приобрести в Северной Македонии,где уровень цен составлял 62% от среднего показателя по ЕС, и соответственно 40%от норвежского уровня.

    Вфокусе внимания статистического «Анализа покупательской способности в Европе»был уровень цен на питание в 37 странах континентальной Европы, в том числе 28государств-членов Европейского союза и трех стран, входящих в Европейскуюассоциацию свободной торговли (Исландия, Норвегия и Швейцария).

    Что касается странЕС, то лидером по дороговизне на продукты здесь является Дания, где цены на 30%выше, чем в других 28 странах Евросоюза, а самые низкие цены на пропитание в ЕСу Болгарии, Польши и Румынии.

    Автор: Ильяс Омаров

    Автор:

    Евросоюз
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