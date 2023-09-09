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    01:25, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Норвежец нашел древние сокровища на прогулке с металлоискателем

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    Фото: euronews
    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Это находка века, говорят археологи. Врач посоветовал жителю Норвегии больше бывать на свежем воздухе. Приобретя металлоискатель, тот отправился на прогулку и обнаружил древние украшения, которым 1500 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Вначале археолог-любитель думал, что прибор среагировал на зарытые в землю шоколадные монеты. А оказалось, что это настоящий клад: девять кулонов, три кольца и 10 золотых жемчужин. Эти старинные украшения могли носить 1500 лет назад.

    Редкая находка была сделана совсем недавно 51-летним Эрлендом Боре на южном острове Реннесёй, недалеко от города Ставангер.

    Оле Мадсен, директор Археологического музея при Университете Ставангера, сказал, что найти «столько золота в один момент и в одном месте - весьма необычный случай».

    В августе Боре начал обходить с металлоискателем гористый остров. Сначала он нашёл какой-то лом, а затем обнаружил нечто «совершенно невообразимое» - клад весом чуть более 100 граммов.

    Согласно норвежскому законодательству, предметы, относящиеся к периоду до 1537 г., и монеты 1650 г. и старше, считаются государственной собственностью и подлежат сдаче.

    Доцент Хокон Рейерсен из Археологического музея сообщил, что золотые подвески из тонких и плоских монет с чеканкой на одной стороне, которые называются брактеатами, датируются примерно 500 годом нашей эры. Это так называемый период ранней миграции в Норвегии, между 400 и 550 годами, когда в Европе происходило массовое переселение жителей из одного региона континента на другой.

    По словам Рейерсена, подвески и золотые жемчужины были частью «весьма эффектного ожерелья», изготовленного искусными ювелирами. И носили такие украшения представители высшего общества.

    Он добавил, что «в Норвегии подобные находки не делались с XIX века, а для Скандинавии она тем более необычна».

    Профессор Зигмунд Орл, научный сотрудник того же музея, специализирующийся на древних украшениях, сообщил, что на сегодняшний день в Норвегии, Швеции и Дании найдено около 1000 золотых браслетов.

    На подвесках обычно изображен норвежский бог Один, исцеляющий больную лошадь своего сына. На реннесёйских подвесках у лошади высунут язык, а «ее сгорбленная поза и скрюченные копыта свидетельствуют о том, что животное ранено», - сказал Орл.

    «Символ лошади олицетворяет болезнь и беду, но в то же время надежду на исцеление и новую жизнь», - добавил он.

    Найденные сокровища станут экспонатами Археологического музея в Ставангере.


    Теги:
    Археология Мировые новости Норвегия
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