Норвегия запрещает въезд в страну без веских оснований с 29 января

ХЕЛЬСИНКИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Правительство Норвегии приняло решение с пятницы, 29 января, закрыть границы, разрешив въезд только в случае наличия веских оснований. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро, передает агентство ТАСС.

«На практике граница будет закрыта для всех тех, кто не проживает в Норвегии», - заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Она пояснила, что критически важные товары и услуги будут по-прежнему поставляться в Норвегию, однако новые правила означают, что «многие трудовые мигранты в следующие недели не смогут приехать в страну». Это порядок будет вновь пересмотрен через две недели.

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 279 и составило 61 594. Об этом сообщил в среду Норвежский институт здравоохранения.

За время пандемии от вызванных инфекцией осложнений в стране умерли 550 пациентов. Протестированы свыше 3 млн человек. Самое большое число заражений за сутки было зафиксировано 6 января - 930.

Рост числа заразившихся был отмечен в Норвегии в конце августа 2020 года после относительно спокойного лета. Первый случай инфицирования коронавирусом в стране выявили в конце февраля прошлого года.

С 25 января Норвегия ужесточила требования для въезда в страну. Теперь всем въезжающим необходимо будет предъявить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сданном не ранее чем за 24 часа до поездки.

Напомним, ранее сообщалось, что первые вакцины от коронавируса могут быть применены в Норвегии уже в апреле этого года.



