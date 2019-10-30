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    Норвегия стала лидером по нефтяным открытиям в третьем квартале 2019 года

    30 Октября 2019, 22:51

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Согласно данным аналитической компании Global Data, в третьем квартале текущего года в Норвегии было больше всего в мире открыто месторождений нефти и газа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Обзор показывает, что на долю Норвегии пришлись 6 из 38 открытий за этот период. На втором месте - Колумбия с пятью открытиями.

    Цифры значительно варьируются от квартала к кварталу. К примеру, в предыдущем, втором квартале этого года Колумбия была на вершине с девятью открытиями по сравнению только с одним открытием в Норвегии.

    Как известно, в начале октября на 2 месяца ранее объявленного срока норвежский энергетический гигант Equinor (бывший Statoil) со своими партнерами начал добычу на одном из крупнейших месторождений Йохан Свердруп в Северном море.

    Автор: Ильяс Омаров

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    Евросоюз Нефть
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