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    Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею, претенденты - ФРГ и РК

    7 Января 2023, 22:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF) официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Об этом сообщает сайт ИИХФ.

    Отмечается, что такое решение было принято из-за отсутствия финансирования со стороны правительства Норвегии. Министерство культуры страны отклонило заявку на финансирование заявки, которая предусматривала проведение матчей турнира в Беруме и Тронхейме.

    «Конечно, мы разочарованы отказом без предварительного диалога. Чемпионат мира по хоккею с шайбой должен был стать крупнейшим зимним спортивным событием со времен Олимпийских игр 1994 года и имел бы большое значение для норвежского спорта. Мы предлагали повторное использование объектов и инвестиции в устойчивое развитие», - цитирует президента NIHF Таге Петтерсена сайт ИИХФ.

    Говорится, что Норвежская хоккейная ассоциация продолжит работу со своими партнёрами над финансированием чемпионата мира в будущем. Будет начат процесс подачи новой заявки на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2028 года.

    Норвегия ранее принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой в 1999 году.

    Германия и Казахстан продолжают борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года. Ежегодный конгресс ИИХФ года выберет страну-хозяйку ЧМ-2027 в мае 2023 года.

    Как сообщалось ранее, Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году. Единственным кандидатом на проведение турнира стала Швейцария.
    Спорт Германия Хоккей Норвегия
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