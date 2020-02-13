Норвегия и ФРГ готовы стать посредниками в афганском урегулировании

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе проходящей встречи министров обороны стран Североатлантического Альянса отметил, что Норвегия и Германия выразили готовность стать посредниками в процессе межафганского урегулирования, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Cитуация в Афганистане является одной из главных тем текущей встречи НАТО. По мнению руководителя альянса, лучшим способом, которым НАТО может внести свой вклад в Афганистан, является продолжение обучения афганского населения, а также поддержка сил безопасности, включая оказание финансовой помощи.

«Мы посылаем четкий месседж талибам о том, что они должны сесть за стол переговоров и быть готовы пойти на компромисс. Талибы должны продемонстрировать реальную готовность и способность уменьшать насилие, чтобы достичь устойчивого мира в Афганистане», – отметил Й. Столтенберг.

Ранее Президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил, что в ходе состоявшегося разговора с госсекретарем США Майком Помпео собеседник подтвердил достигнутый значительный прогресс в мирных переговорах между США и талибами. В случае благоприятного исхода переговоров, запланирован вывод тысяч американских и других иностранных военных из страны и получение гарантий талибов о прекращении террористических атак.

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