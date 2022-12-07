North Caspian Operating Company сократит эмиссии в окружающую среду на 9,4%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – North Caspian Operating Company сократит эмиссии в окружающую среду на 9,4%. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«North Caspian Operating Company является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха Атырауской области. Доля вклада предприятия по области составляет 13,9%. При выбросе, в целом, 155 тыс. тонн, по компании – 21,6 тыс. тонн). Предприятие получило экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2023 год с учетом сокращения нормативов на 9,4% – с 102,9 тыс. тонн до 93,2 тыс. тонн. Департаментом экологии по Атырауской области за последние три года проведено восемь проверок в отношении компании, из которых две еще не завершены. Результаты завершенных проверок выявили такие нарушения, как: превышение нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах, наличие сероводорода в составе сточных вод», – сказал Зулфухар Жолдасов.

По его словам, в 2019 году за осуществление эмиссий в окружающую среду без наличия разрешительных документов и сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ компании предъявлен штраф в размере более 2,3 млрд тенге, а также ущерб в сумме более 600 млн тенге. Штраф и ущерб взысканы в полном объеме.

В 2020 году за нарушение экологического законодательства на компанию был наложен штраф на сумму 1,9 млн тенге. Составленный в 2021 году протокол об административном правонарушении находится на рассмотрении суда, в связи с обжалованием компанией предписания об устранении нарушений. В текущем году открыто две проверки в отношении компании, которые находятся в производстве.

Спикер также сообщил, что компания приняла на себя обязательства по выполнению трех мероприятий, включенных в Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Атырауской области. Проводятся работы с привлечением независимых научных организаций, направленные на изучение влияния деятельности предприятия на окружающую среду. Выполняются работы по озеленению территории области. При этом, имеет место неисполнение одного пункта по созданию «зеленого пояса» в юго-восточной части города Атырау.



