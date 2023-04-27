Нормы законов должны работать не на бумаге, а на практике – Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для построения гармоничного общества нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и порядка. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря о демократии, всегда нужно помнить, что на чашах весов находятся не только права и свободы гражданина, но и его обязанности, ответственность. Свободу не следует путать со вседозволенностью, а культуру диалога воспринимать как слабость», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

«Для построения гармоничного общества нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и порядка. Это главный принцип построения справедливого государства. Для его реализации нужно обеспечить неотвратимость наказания за любые правонарушения. Нормы законов должны работать не на бумаге, а на практике, и в отношении всех граждан, независимо от их положения в обществе или былых заслуг», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



