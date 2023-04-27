Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Нормы законов должны работать не на бумаге, а на практике – Глава государства

    27 Апреля 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для построения гармоничного общества нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и порядка. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Говоря о демократии, всегда нужно помнить, что на чашах весов находятся не только права и свободы гражданина, но и его обязанности, ответственность. Свободу не следует путать со вседозволенностью, а культуру диалога воспринимать как слабость», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также отметил, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

    «Для построения гармоничного общества нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и порядка. Это главный принцип построения справедливого государства. Для его реализации нужно обеспечить неотвратимость наказания за любые правонарушения. Нормы законов должны работать не на бумаге, а на практике, и в отношении всех граждан, независимо от их положения в обществе или былых заслуг», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана АНК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям – Алихан Смаилов
    Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
    Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в столичном аэропорту
    Декларация о союзническом взаимодействии между Казахстаном и Таджикистаном
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 «Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
    Новости партнеров