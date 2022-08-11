Нормы шумоизоляции нарушены в ряде новостроек Акмолинской области и столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Национальный центр экспертизы» за последние три года выдал 1 тыс. 160 заключений по нормативам шумоизоляции в жилых комплексах страны, из которых 207 (18 %) заключений - о несоответствии нормативам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В новостройках города Нур-Султана и Акмолинской области в сравнении с другими регионами выявлены больше несоответствующих нормативов по шуму.

Согласно действующему законодательству с 2019 года застройщики обязаны проводить замеры уровня воздушного и ударного шума на нормативные показатели. Приемка в эксплуатацию жилых зданий осуществляется при наличии заключения, выдаваемых региональными лабораториями НЦЭ.

Как отметил первый заместитель председателя правления НЦЭ Садвакас Байгабулов, без данного заключения объект не может быть принят в эксплуатацию. Но, как показывает практика отдельными застройщиками эти нормы игнорируются.

«Последствиями постоянного шума являются – переутомление, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, нарушение слуха, стрессы, подавление иммунной системы, неврологические расстройства», - добавил Садвакас Байгабулов.

Будущие владельцы своих квадратных метров прежде, чем приобрести квартиру вправе поинтересоваться наличием указанного заключения по нормам шумоизоляции у застройщика.



