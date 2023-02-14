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    Нормы орфографии при оформлении наружной рекламы в Таразе не соблюдали около 2 тысяч объектов

    14 Февраля 2023, 09:52

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Неграмотная наружная реклама, орфографические ошибки в написании на государственном языке – все эти недостатки выявляют в ходе рейдов по объектам предпринимательства в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города Тараза, в областном центре проходит месячник по исследованию содержания визуальных средств информации и наружной рекламы. Инициативную группу возглавляет руководитель отдела культуры и развития языков горакимата Бакыт Токсанбаева. При посещении ряда магазинов, салонов красоты, торговых центров выявлены недостатки в оформлении и содержании наружной рекламы – отсутствие или орфографические ошибки при написании рекламных текстов на государственном языке. Грамматическими ошибками пестрят рекламные щиты и вывески, владельцам и администраторам этих объектов сделаны замечания и оказана необходимая методическая помощь в надлежащем оформлении рекламы.

    «Язык рекламы должен соответствовать законодательству, - считает Бакыт Токсанбаева. - Всего с начала рейдовых мероприятий проверено около 50 объектов торговли и обслуживания населения. Часть предпринимателей с пониманием отнеслись к замечаниям и устранили имеющиеся недостатки».

    ​В течение 2022 года в Таразе было обследовано около 10 тысяч объектов предпринимательства. При этом выяснилось, что около 18% владельцев объектов (около 2000) не соблюдают нормы орфографии при оформлении рекламы.

    «Предприниматели были оповещены о необходимости устранения недостатков, им оказана методическая помощь. При отделе культуры и развития языков городского акимата действует служба, задачей которой является оказание помощи предпринимателям в соблюдении Закона РК «О языках» и содействие в переводе рекламного контента на государственный язык. Эта служба пользуется спросом у предпринимателей», - говорит Бакыт Токсанбаева.

    В минувшем году к специалистам службы помощи предпринимателям в соблюдении Закона РК «О языках» поступило свыше 100 заявок на помощь в оформлении рекламы в соответствии с нормами законодательства.

    Организаторы рейда намерены поощрить наиболее активных участников акции, которая продлится до 25 февраля, уточнили в пресс-службе акима города Тараза.

    Фото пресс-служба акима города Тараза

    Автор:

    Галина Скрипник

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