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    Норму о запрете смертной казни предложил внести в Конституцию президент Узбекистана

    20 Июня 2022, 14:19

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Нормы о запрете смертной казни, необходимости применения «правила Миранды» и института «Хабеас корпус» предложено внести в Конституцию Узбекистана. Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с членами Конституционной комиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

    «Исторический опыт показывает, что достоинство человека проявляется, прежде всего, в его естественном праве на существование. Это одна из наших величайших и священных ценностей. Как известно, мы полностью отменили это наказание, постепенно уменьшив количество преступлений, за которые назначается смертная казнь», - сказал глава Узбекистана.

    Однако, по его словам, некоторые граждане предлагают восстановить смертную казнь и вновь ввести ее в уголовное законодательство.

    «Смертная казнь была отменена в большинстве стран мира, которые возвели демократические и гуманные идеи в высшую ценность. Потому что право на жизнь - естественное право каждого человека, которому это право даровано самим творцом, а не государством. Если вы поддержите, предлагаю внести в нашу Конституцию еще одну важную норму: «смертная казнь в Узбекистане запрещена». Таким образом, мы демонстрируем всему миру, что никогда не отступим в этом очень серьезном вопросе, что мы привержены идеям гуманизма», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

    Также глава Узбекистана отметил необходимость закрепления в основном законе вопросов соблюдения свободы, достоинства и неприкосновенности прав человека. С его слов, имеются случаи, когда правоохранительные органы при задержании не объясняют почему человек был задержан и какие права у него есть. В результате права подозреваемого находятся под угрозой с самого начала его задержания.

    «В целях предотвращения подобных случаев необходимо применять «правило Миранды», содержащееся в конституциях и законах многих государств и международных документах по правам человека. То есть при задержании лица его права и причина, по которой он был задержан, должны быть объяснены простым языком. Думаю, пришло время прописать это правило в нашей Конституции», - отметил президент.

    В данном контексте глава Узбекистана также заявил о необходимости развития института «Хабеас корпус». То есть лицо не может быть задержано более чем на сорок восемь часов до решения суда.

    «Мы также должны отразить в Конституции норму о том, что если решение суда об аресте лица или ограничении свободы другого вида в отношении него не будет принято в установленный срок, такое лицо должно быть немедленно освобождено», - резюмировал Шавкат Мирзиёев.

    Ранее сообщалось, что 17 мая ведущие политические партии Узбекистана на совместном заседании запустили процесс совершенствования Конституции страны. Для формирования и систематизации поправок в основной закон создана конституционная комиссия и запущен специальный портал «Это моя Конституция», куда узбекистанцы могут направить свои предложения. На сегодняшний день в конституционную комиссию поступило свыше 48 тыс. предложений от узбекистанцев.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости
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