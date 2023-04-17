Нормативы по изъятию пастбищных земель планируют изменить в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов возглавил рабочую группу палаты по изменению законодательства в части распределения пастбищных земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект закона называется «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ» и охватывает несколько законов – Закон о пастбищах, Лесной кодекс, Земельный кодекс. Одна из основных проблем – это изъятие пастбищ. Сейчас действующая норма не позволяет изымать пастбище у собственника, если поголовье скота составляет 20% от норматива. Мы же хотим этот процент увеличить до 50%», - рассказал Нуржан Ашимбетов корреспонденту «Казинформа».

Депутат привел пример.

«К примеру, согласно утвержденным Минсельхозом нормативам, при наличии 800 га пастбищных земель у него должно быть 100 голов скота. И если у собственника есть хотя бы 20 голов, изъять пастбище у него нельзя. Мы считаем, что это несправедливо, нужно увеличить этот показатель до 50%. Если будет принята норма, то десятки млн га хорошей земли вернется для перераспределения», - подчеркнул мажилисмен.

Также есть статья 36 Земельного кодекса, согласно которой земли предоставляются без конкурса на срок до 5 лет, и этим, по его словам, пользуются местные исполнительные органы.

«Нужным» людям эти участки предоставляются на 5 лет без конкурса. А простые люди не знают об этом, зачастую земли не выставляются на конкурс. Мы хотим либо убрать эту статью, либо использовать только для молодых людей и ограничить площади до 500 га. Кроме того, мы хотим ввести понятие «резерв земель» для нужд сельского округа. Сегодня большой проблемой является то, что не хватает пастбищ вокруг населенного пункта, тяжело эти земли возвращать. Необязательно прямо возле населенного пункта, это может быть и подальше, но суть в том, что часть земель не будет выставляться на конкурс, они будут закреплены за сельским акиматом. И местное сообщество будет решать вопрос на собрании об использовании этих земель», - перечислил Н. Ашимбетов.

В общей сложности запланирована 41 поправка в законодательство.

«Рабочая группа сформирована, мы хотим вынести этот законопроект на общее обсуждение в Мажилисе уже в течение двух месяцев. В рабочей группе - представители местных исполнительных органов и инспекций, фермеры, эксперты и активисты», - заключил депутат.



