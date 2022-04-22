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    Норматив субсидий на производство яиц увеличится вдвое – МСХ РК

    22 Апреля 2022, 20:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с нестабильной конъюнктурой на мировых рынках продовольствия и в целях поддержки отечественных птицефабрик, сохранения стабильности внутреннего рынка, Министерством сельского хозяйства было принято решение об увеличении объемов поддержки производителей яиц. Об этом заявил глава Минсельхоза, выступая на республиканском семинар-совещании в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Министерством сельского хозяйства вносятся изменения и дополнения в Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, в части включения субсидирования пищевого яйца.

    Проектом Правил предусматривается двукратное увеличение норматива субсидий на удешевление стоимости производства яйца, которое составит 3 тенге за штуку, вне зависимости от мощности птицефабрики. Таким образом, мерой поддержки будут охвачены все яичные птицефабрики страны, на субсидирование которых выделяется 6,5 млрд тенге», - сообщил Ербол Карашукеев.

    По его словам, в республике насчитывается 63 птицефабрики, из них 29 – мясные и 34 – яичные.

    «По итогам 2021 года отечественными птицефабриками было произведено 266,8 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, что составляет 98 % от общего объема производства. Яйца куриного было произведено 3,5 млрд штук, или 74 % от общего производства. Обеспеченность мясом птицы составляет 66 %, доля импорта снизилась до с 45 % до 39,5 %. Пищевым яйцом страна обеспечена на 98 %», - проинформировал главный агроном страны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Сельское хозяйство Финансы
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