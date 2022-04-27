Норма об экс-президенте в Конституции РК дает право на защиту чести и достоинства - спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Парламенте прошло пленарное заседание Мажилиса, после которого спикер палаты Ерлан Кошанов ответил на вопрос журналистов о том, какие привилегии дает норма об экс-президенте в Конституции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, дает право на защиту чести и достоинства. Во-вторых, обеспечение вопросов социальной защиты, пенсией, транспортом, охраной», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

Председатель Мажилиса отметил, что изменения в Конституцию сейчас находятся на рассмотрении Конституционного совета.

«Вы знаете, Президент провел специальное совещание. На том же совещании все обсудили, заслушали отчет рабочей группы, а затем отправили в Конституционный совет. Конституционный совет опубликовал тот же проект. Вы хорошо знаете, какие статьи предлагает рабочая группа. В том числе и о статусе Главы государства, о котором вы сейчас спрашиваете. Здесь исключен статус, привилегии Главы государства. Только историческая роль основателя этого государства осталась в этой Конституции. Ожидается, что после принятия этой нормы Конституционный закон «О Первом Президенте» будет отменен», - пояснил Ерлан Кошанов.

Ранее сообщалось, что статус Первого Президента предлагается сохранить в Конституции Казахстана.