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    Норма об экс-президенте в Конституции РК дает право на защиту чести и достоинства - спикер Мажилиса

    27 Апреля 2022, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Парламенте прошло пленарное заседание Мажилиса, после которого спикер палаты Ерлан Кошанов ответил на вопрос журналистов о том, какие привилегии дает норма об экс-президенте в Конституции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, дает право на защиту чести и достоинства. Во-вторых, обеспечение вопросов социальной защиты, пенсией, транспортом, охраной», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Председатель Мажилиса отметил, что изменения в Конституцию сейчас находятся на рассмотрении Конституционного совета.

    «Вы знаете, Президент провел специальное совещание. На том же совещании все обсудили, заслушали отчет рабочей группы, а затем отправили в Конституционный совет. Конституционный совет опубликовал тот же проект. Вы хорошо знаете, какие статьи предлагает рабочая группа. В том числе и о статусе Главы государства, о котором вы сейчас спрашиваете. Здесь исключен статус, привилегии Главы государства. Только историческая роль основателя этого государства осталась в этой Конституции. Ожидается, что после принятия этой нормы Конституционный закон «О Первом Президенте» будет отменен», - пояснил Ерлан Кошанов.

    Ранее сообщалось, что статус Первого Президента предлагается сохранить в Конституции Казахстана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Мажилис Конституция
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