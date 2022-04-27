Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Норма о статусе Нурсултана Назарбаева существует давно – Ерлан Кошанов

    27 Апреля 2022, 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов сообщил, что в перспективе статус Первого Президента будет регулироваться нормами об экс-президенте в законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пресс-площадке Мажилиса Ерлан Кошанов ответил на вопросы представителей СМИ. В частности, он прокомментировал введение нормы о Первом Президенте РК в Конституцию как об основателе государства.

    «В Конституции была норма об основателе государства. Это норма сохранилась, но была уточнена. Было убрано слово «Елбасы», - пояснил Ерлан Кошанов.

    Он также сказал, как будет в этом вопросе учитываться мнение населения.

    «Будет ли это референдум, пройдет ли он через Парламент, вопрос, который будет решен в будущем», - добавил Ерлан Кошанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Конституция Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Почему Казахстан не просит помощи у других стран в тушении пожара в области Абай
    Ерлан Кошанов высказался о виновных в пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски