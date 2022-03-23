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    Нооруз в Кыргызстане: Сумолок – праздничное блюдо кыргызов

    23 Марта 2022, 11:32

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Месяц март кыргызы называют «Нооруз». Если в день праздника рождается ребенок, то ему непременно дают имя по названию месяца, а если выпадает снег, то это считается добрым знаком. МИА «Казинформ» по материалам информационного агентства «Кабар» подготовило материал о праздновании Нооруза в Кыргызстане.

    Родившихся 21 марта мальчиков принято называть Ноорузбеком или Ноорузбаем, а девочек - Ноорузгул. В ночь перед Ноорузом различные емкости наполняют родниковой водой, молоком и зернами, чтобы в следующем году было много дождей и хороший урожай. Принято также приводить в порядок свой дом, раздавать долги и просить прощения у тех, кого когда-то обидел. Весь праздник сопровождается фестивалями, национальными играми и танцами.

    Празднуя Нооруз, в каждой кыргызской семье на столе расстилают «дасторкон» - белую скатерть, на которой расставлены различные яства. В некоторых домах, как это было раньше, для угощения соседей готовят традиционную похлебку, именуемую в народе «сумолок», из пшеничного солода с добавлением муки, масла и сахара. Накануне праздника люди приводят в порядок жилье, расплачиваются с долгами, мирятся со всеми, с кем были в ссоре.

    С приходом весны наступает долгожданный праздник кыргызского народа Нооруз, в результате которого в обязательном порядке готовят сүмолок.

    Сумолок начинают готовить накануне праздника и процесс варки занимает целую ночь. Это блюдо из пророщенной пшеницы с добавлением муки и масла.

    В Кыргызстане празднуют день весеннего равноденствия – Нооруз. Это дата, когда день и ночь равны по продолжительности, поэтому, давно выделив этот день из череды других, многие народы отсчитывали от него начало нового года.

    Празднование Нооруза в Кыргызстане нельзя представить без конных игр, соревнований по стрельбе из лука, скачек, а также командных соревнований по кок-бору и эр эниш.

    Как считают в народе, когда Нооруз приходит в дома людей, все их болезни и неудачи отдаляются.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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