Номинацию «Азиатского Оскара» получил фильм «Өзен» Эмира Байгазина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодная престижная кинопремия «Asia Pacific Screen Awards», известная как «Азиатский Оскар», объявила номинантов. Фильм «Өзен» («Река») казахстанского режиссера Эмира Байгазина получила номинацию «Достижения в режиссуре», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Победители 12-й ежегодной церемонии AsiaPacificScreenAwards будут объявлены 29 ноября в городе Брисбен, Австралия. Примечательно, что Эмир Байгазин уже был номинирован в этой категории в 2013 году за фильм «Уроки Гармонии», где был отмечен Высокой оценкой (High commendation).

Фильм «Река» также приглашен в конкурсную программу Asian World Film Festival, который состоится в Лос-Анджелесе, а также в специальные программы Варшавского МКФ и кинофестиваля в Сан-Паоло. Азиатская премьера «Реки» состоится в конкурсной программе международного кинофестиваля в Токио, который пройдет с 25 октября по 3 ноября 2018 года.

«Новости «Реки» радуют меня и мою команду, которой я безмерно благодарен. Это люди, верные не только мне, но и моим идеям. Я очень благодарен руководству Министерства культуры за их внимание, доверие и поддержку. Надеюсь на дальнейшее взаимопонимание и общие успехи», - поделился режиссер.

В производстве «Реки» участвовали Казахстан (Министерство культуры и спорта РК, АО «Казахфильм», Emir Baigazin Production), Норвегия (Norsk Filmproduksjon) и Польша (Madants). На уровне сценария картина была поддержана грантом Азиатско-Тихоокеанской киноассоциации MPA APSA. Проект выиграл первый приз на конкурсе проектов Pitchand Meet кинорынка Варшавского МКФ. Постпродукция картины завершилась летом 2018 года на студиях Orka и Dreamsound в Варшаве при финансировании Польского института кинематографии.

Мировая премьера фильма «Река» состоялась на Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», где Эмир Байгазин был награжден призом «Лучший режиссер» (Best director). Североамериканская премьера прошла на международном кинофестивале в Торонто. Картина была представлена в конкурсной программе «Платформа», где получила почетное упоминания жюри и первое место в рейтинге кинокритиков Screen Daily. Помимо этого, Эмира Байгазина наградили грантом от Голливудской ассоциации иностранной прессы, куда он отправится в январе следующего года.

Фильм «Река» повествует о братьях, растущих вдали от цивилизации, чья жизнь меняется после визита городского гостя. Предыдущие две части трилогии об Аслане были представлены в официальной программе Берлинского кинофестиваля в 2013 и 2016 годах.