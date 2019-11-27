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    Номинантам премии «Жомарт жүрек – 2019» вручили награды в СКО

    27 Ноября 2019, 11:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области наградили номинантов премии «Жомарт жүрек – 2019», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления предпринимательства и туризма, в этом году на право обладать премией претендовали 46 человек. Из них пять были признаны лучшими и награждены дипломами и памятными статуэтками «Жомарт жүрек» - «Щедрое сердце».

    Меценатом года стал известный в регионе и за его пределами аграрий Геннадий Зенченко. Он получил статуэтку за особый вклад в реализацию крупных социальных проектов в малой родине, за оказание безвозмездной помощи малообеспеченным, многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, ветеранам войны, пенсионерам.

    За активную гражданскую позицию, широкомасштабную благотворительную деятельность в различных направлениях в номинации «Жыл тұлғасы» победил другой руководитель крупного агроформирования из Мамлютского района Еркебулан Мамбетов.

    За активное участие в волонтерской деятельности в номинации «Ерен еріктілік» победила Василиса Толеу. Молодая предприниматель с момента открытия собственного дела помогает Полудинскому детскому дому. Является инициатором создания благотворительной группы «Счастливые глаза».

    Асылбек Кожахметов признан лучшим в номинации «Туған өлке». В этой номинации награду вручают за реализацию социальных проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов, реконструкцию и строительство парков, аллей, памятников, детских игровых площадок, оказание спонсорской помощи в сфере здравоохранения, культуры, образования и спорта.

    За эффективную реализацию социально-значимых проектов, благотворительных проектов и акций, за внедрение новых эффективных форм благотворительной помощи и генеральное спонсорство общественно-значимых мероприятий в номинации «Жылдың үздік ұйымы» победил аграрий Иван Фисенко.

    В управлении отметили, что в церемонии награждения участие приняли более 200 человек. В том числе начинающие и действующие предприниматели области, общественные объединения и финансовые организации, государственные структуры, председатели и члены Советов деловых женщин регионов Казахстана.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Благотворительность
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