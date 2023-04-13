«Номад» обыграл ташкентский «Хумо» и стал чемпионом Казахстана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В пятом матче серии в рамках финала плей-офф чемпионата Казахстана астанинский «Номад» всухую обыграл ташкентский «Хумо» и стал победителем Pro Hokei Ligasy сезона 2022-2023 годов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.

Хумо (Ташкент) - Номад (Астана) 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 - Рунов (Данияр, Мухаметов) - 00:54

0:2 - Рунов (Муратов, Мухаметов) - 43:40

0:3 - Рахманов (Бойко) - 59:25 ПВ

Вратари: Смирягин - Шутов

Счёт в серии: Хумо - Номад 1:4 (3:2 ОТ, 3:6, 1:2 ОТ, 0:2, 0:3)



