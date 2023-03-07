Нокдауны и нокаут: трое казахстанцев победили своих соперников в Первой лиге по кулачным боям

АСТНА. КАЗИНФОРМ - В Первой лиге по кулачным боям в Казахстане Nomad Fighting Championship состоялись поединки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

25-летний казахстанский боец Жанибек «Ахиллес» Канатбаев (3-0) подрался с 29-летним дебютантом из Узбекистана Дилдорбеком «Орлом» Нурматовым.

Поединок в полулегком весе (65 килограмма) продлился все три раунда и завершился победой Канатбаева единогласным решением судей. По ходу боя Нурматову дважды отсчитали нокдаун.

В рамках шоу также на кулаках подрались казахстанские бойцы — 19-летний Арман «Головорез» Сагын (0-1) и 23-летний Дастан «Историк» Мухамеднур (0-1). Поединок в легчайшем весе (61 кг) был запланирован на три раунда, но не продлился всю отведенную дистанцию и завершился победой Сагына нокаутом в первом раунде. Уже на первых секундах Сагын мощным правым боковым отправил соперника в нокдаун.

На исходе первой минуты боя Мухамеднуру отсчитали второй нокдаун. Еще спустя несколько секунд Дастан снова оказался на канвасе и его угол выбросил полотенце.

21-летний казахстанский боец Бейбарыс «Жумабай» Жолдасбеков (3-0) подрался на кулаках с 24-летним дебютантом из Таджикистана Лутфулло «Добряк» Ашуровым. Поединок в полулегком весе (65 кг) был запланирован на три раунда, но завершился победой Жолдасбекова техническим нокаутом по второй двухминутке.

Видео: Nomad Fighting Championship