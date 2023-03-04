Нокаутом за 52 секунды завершился бой ММА между казахстанцем и узбекистанцем

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте (Узбекистан) на турнире промоушна Octagon выступил казахстанский боец смешанных единоборств Чингисхан Уралбаев (1-1) против узбекистанца Исломжона Олимжонова (1-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок прошел в легчайшей весовой категории (до 59 килограммов) на турнире Octagon 42 в Ташкенте. Бойцы начали схватку в стойке и Олимжонову удалось быстро достать Уралбаева правой рукой и добить в партере за 52 секунды.

В главном бою вечера встретятся другой казахстанец Жансерик Жаксыгулов и узбекистанец Достон Бозоров, которые будут биться за временный титул лиги в легком весе.