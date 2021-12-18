Нокаутом за 45 секунд завершился бой Жанкоша Турарова в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Нур-Султане, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он встретился с египтянином Абдумонемом Саидом (22-1-1, 11 КО). Бой в полусреднем весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Тураров победил нокаутом в первом раунде - всего за 45 секунд.





Таким образом, Жанкош Тураров одержал 25-ю победу в своей профессиональной карьере, а Абдумонем Саид потерпел второе поражение. Добавим, что Тураров не выходил на ринг с июля 2019 года. Что касается вечера бокса в Нур-Султане, то его хедлайнерами станут казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) и аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 14 КО) — они оспорят вакантный пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.



