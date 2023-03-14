Нокаутер Жандос Кыдыралиев вернется на ринг после двух лет перерыва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный боксер-профессионал из Казахстана Жандос Кыдыралиев (4-0, 4 КО) проведет свой следующий поединок в рамках вечера бокса 21 марта в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, соперником Кыдыралиева выступит россиянин Руслан Берчук (14-15, 4 КО). Формат боя — легкий вес, шесть раундов.

Для Жандоса предстоящее выступление станет первым с мая 2021 года, когда он в Алматы победил досрочно своего соотечественника Абдисамета Турдиматова (3-3-2, 1 КО).

Что касается Берчука, то он в последний раз боксировал в ноябре в Москве — одолел раздельным решением судей другого российского спортсмена Бислана Бекуха (5-3, 4 КО).



