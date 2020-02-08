НОК РК: Кто стал лучшим спортсменом января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Национального Олимпийского комитета Казахстана завершилось первое в этом календарном году голосование, определяющее лучшего спортсмена месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.
По итогам голосования за лучшего спортсмена января победу одержала бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Юлия Галышева.
Всего в списке номинантов были представлены пять спортсменов: Юлия Галышева (фристайл-могул), Анастасия Городко (фристайл-могул), Ерлан Серикжанов (дзюдо), Демеу Жадраев (греко-римская борьба), Кайсар Алпысбай (каратэ).
Голосование завершилось сегодня, 8 февраля, в 13:00.
На момент остановки приема голосов победу в голосовании одержала Галышева. Она набрала 51,33 процента голосов. Следом за ней расположилась Анастасия Городко. Третьим стал Ерлан Серикжанов.
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