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НОК РК: Кто стал лучшим спортсменом января

8 Февраля 2020 15:02
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НОК РК: Кто стал лучшим спортсменом января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Национального Олимпийского комитета Казахстана завершилось первое в этом календарном году голосование, определяющее лучшего спортсмена месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

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По итогам голосования за лучшего спортсмена января победу одержала бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Юлия Галышева.

Всего в списке номинантов были представлены пять спортсменов: Юлия Галышева (фристайл-могул), Анастасия Городко (фристайл-могул), Ерлан Серикжанов (дзюдо), Демеу Жадраев (греко-римская борьба), Кайсар Алпысбай (каратэ).

Голосование завершилось сегодня, 8 февраля, в 13:00.

На момент остановки приема голосов победу в голосовании одержала Галышева. Она набрала 51,33 процента голосов. Следом за ней расположилась Анастасия Городко. Третьим стал Ерлан Серикжанов.




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Ключевые слова: Спорт,
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